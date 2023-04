Homem que esmagou cabeça de mulher com pedra é condenado

Mesmo suplicando por ajuda e dizendo para o agressor que a vítima tinha quatro filhos, ele não parou

Um homem foi condenado, nessa quinta-feira (13), pelo feminicídio de uma mulher em janeiro do ano passado, em Santa Maria. A pena estipulada foi de 23 anos e seis meses.

Segundo a Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri da região, Rafael Andrade de Almeida matou Eliuda Viera Velozo apenas por ela ser mulher.

De acordo com o processo, na data, em um matagal, Rafael desferiu pedradas na cabeça de Eliuda. Mesmo suplicando por ajuda e dizendo para o agressor que ela tinha quatro filhos, ele não parou.

Rafael chegou a fugir do local, mas foi reconhecido por diversas testemunhas por suas roupas.

Os jurados aceitaram as qualificadoras propostas pelo Ministério Público do DF e Territórios (MPDFT). O crime foi praticado mediante meio cruel, já que Rafael matou a vítima com pedradas na cabeça.

Além disso, o homicídio foi praticado contra mulher por razões da condição de sexo feminino, pois, mesmo com as súplicas de socorro da vítima, o réu declarou: “cala a boca vagabunda”, demonstrando menosprezo pela condição de mulher.