IgesDF capta mais de R$ 25 milhões para aquisição de equipamentos

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) captou R$ 25.278.379 de recursos provenientes de emendas parlamentares na esfera federal em 2022. Ao todo, foram captados R$ 13.080.534 do senador Izalci Lucas; R$ 10 milhões da senadora Leila Barros; e R$ 2.197.845 do secretário de Esporte e Lazer do Distrito Federal, Julio César Ribeiro, que é deputado federal licenciado. A captação do recurso, sob responsabilidade da Assessoria de Relações Institucionais (Asrei) do IgesDF, possibilitará a aquisição de 30 equipamentos de médio e grande porte.

Para o senador Izalci Lucas, os recursos para a aquisição de equipamentos têm o objetivo de melhorar a qualidade do serviço de saúde. “Como representante da cidade no Senado Federal, continuarei firme, trabalhando pela melhora dos serviços públicos para a população do DF”, ressaltou o senador.

“Sabemos das dificuldades que a saúde enfrenta em todo o país. Compete a nós parlamentares, que detemos a prerrogativa de destinar recursos, eleger essas prioridades. Como o IgesDF faz um trabalho de excelência na gestão da saúde dos hospitais e UPAs [unidades de pronto atendimento], destinei recursos ao Instituto, por saber que serão bem aproveitados, na aquisição de equipamentos em prol da saúde da população do DF. Inclusive, deve ser inaugurado, em breve, o tomógrafo do Hospital de Base, que custou R$ 2,1 milhões, e está em fase de instalação”, destacou o secretário de Esporte e Lazer, Julio César Ribeiro.

Já a senadora Leila Barros ressaltou a importância da saúde estar em prioridade. Ela também falou sobre o impacto que a destinação de emendas parlamentares gera para a saúde: “Tenho certeza que o novo maquinário, adquirido com a emenda [parlamentar], será importante no tratamento de milhares de pessoas e fico feliz em contribuir com o Sistema Único de Saúde”.

