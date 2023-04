Homem é condenado por matar mãe e filha em cachoeira

O Conselho de Sentença aceitou as qualificadoras propostas pelo MPDFT, como o uso de meio cruel e recurso que dificultou a defesa das vítimas

A Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri de Ceilândia obteve a condenação de um homem por matar uma mulher e sua filha a facadas em dezembro do ano passado, em uma cachoeira no Sol Nascente. A condenação foi estipulada em 30 anos e seis meses de prisão.

Segundo o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), Jeferson Barbosa dos Santos matou Shirlene Ferreira da Silva, de 38 anos, e sua filha, Tauane Rebeca da Silva, de 14 anos. Shirlene estava grávida de 4 meses.

O Conselho de Sentença aceitou as qualificadoras propostas pelo MPDFT, como o uso de meio cruel, uma vez que o denunciado efetuou vários golpes de faca contra as vítimas; e recurso que dificultou a defesa das vítimas, pois foram surpreendidas pelos golpes em momento de lazer numa cachoeira.

O crime ocorreu entre os dias 9 e 10 de dezembro, quando Shirlene e Tauane tomavam banho na cachoeira. Jeferson teria ido até o local fumar maconha, mas, ao avistar as mulheres, decidiu matá-las.

Após o crime, Jeferson ocultou os cadáveres com a vegetação local e tentou apagar os vestígios do crime. O homem chegou a fugir e viajar acompanhado da esposa para a Bahia.