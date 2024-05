Homem contrata policial civil aposentado para agredir atual da ex-esposa

Na manhã desta terça-feira (7), uma operação deflagrada pelas equipes da 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia) resultou na realização de busca e apreensão em residências de um policial civil aposentado e outro que teve sua aposentadoria cassada.

A ação teve como alvo uma dupla acusada de ter sido contratada para agredir um homem que mantinha um relacionamento amoroso com a ex-mulher de um empresário local. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados pela polícia.

Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de Ceilândia e Samambaia, sendo expedidos pelo Juiz do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brazlândia. Durante as buscas, realizadas em Samambaia, os investigadores apreenderam uma pistola calibre .40.

Além das medidas de busca domiciliar, o juiz determinou a imposição de medidas protetivas, incluindo a suspensão da posse e restrição do porte de armas dos dois ex-policiais.

Segundo as informações levantadas durante a investigação, os ex-agentes, cujas identidades não foram reveladas, teriam ameaçado e agredido o casal a mando do ex-marido da mulher e de sua família, que não aceitavam o novo relacionamento da jovem. Após a separação do homem, a jovem passou a namorar o rapaz de Brazlândia e, posteriormente, foi viver na residência da família dele.