Grupo ameaçava expor fotos íntimas para extorquir idoso no DF

Os criminosos se passavam por mulheres atraentes nas redes sociais e persuadiam as vítimas a enviarem mensagens e imagens de conteúdo sexual

Uma associação ciber criminosa especializada na prática da extorsão de valores sob ameaça está sob a mira da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Em uma operação denominada “Sextorsion”, que ocorreu na manhã desta quinta-feira (16), foram cumpridos com o apoio operacional da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), dois mandados de busca e apreensão na cidade de Patos de Minas-MG.

Segundo investigações, caso a vítima não efetuasse o pagamento dentro do prazo determinado pelos criminosos eles ameaçavam expor fotos e vídeos sexuais das vítimas na internet. Os infratores se utilizavam de falsos perfis de mulheres atraentes nas redes sociais e persuadiam as vítimas a enviarem mensagens e imagens de conteúdo sexual (“sexting”).

“De posse desse material, os cibercriminosos exigiam, em troca da não divulgação do conteúdo íntimo, quantias expressivas em dinheiro, por meio de PIX ou criptomoedas (ativos virtuais)”, afirma o delegado Tell Marzal, da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC-PCDF).

A vítima que deu origem às investigações reside no Distrito Federal e possui 68 anos. A polícia identificou três pessoas envolvidas no estado de Minas Gerais, sendo duas do sexo masculino, 24 e 31 anos, e uma do sexo feminino, 27 anos. Com eles foi apreendido um vasto material que será periciado pelo Instituto de Criminalística.

Os investigados responderão pela prática, em tese, dos crimes de associação criminosa, falsa identidade, extorsão majorada e lavagem de capitais, e poderão receber pena de até 29 anos de prisão.