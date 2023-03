Polícia fecha depósito de entorpecentes em Santa Maria

Os policiais apreenderam uma prensa, munições e entorpecentes

Policiais Militares do Grupo Tático Operacional do 26ª Batalhão fecharam um depósito de entorpecentes após denúncia, por volta das 18h dessa quarta-feira (15), em Santa Maria.



A polícia recebeu uma denúncia informando que um imóvel, desabitado, localizado na quadra 309 de Santa Maria funcionava como depósito de entorpecentes, oportunidade que entraram em contato com o proprietário do imóvel para realizarem uma busca no local.



No local foi realizada a apreensão de uma prensa, munições e entorpecentes e, o material foi apreendido e levado à 33ª Delegacia de Polícia.