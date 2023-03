Autor de estupro no Parque da Cidade é preso

O crime ocorreu no final da tarde de segunda-feira (13), e na tarde de quarta-feira (15)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) realizaram a prisão de autor de estupro. O crime ocorreu no final da tarde de segunda-feira (13), e na tarde de quarta-feira (15), no Parque da Cidade.

O autor foi indentificado pelos policiais após investigação, contra ele havia mandado de prisão condenatório pela prática de roubo.

O homem foi abordado pelos policiais no veículo utilizado no crime, durante a abordagem o homem apresentou documento falso.