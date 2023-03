PCDF prende recrutadores de facção criminosa em Brazlândia

O objetivo da facção criminosa era gerar pânico na cidade, não só recrutando novos integrantes, mas atacando rivais, a polícia e a população

Policiais da 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia) prenderam, na manhã desta quarta-feira (15), um homem e uma mulher pelo crime de pertencimento a organização criminosa. O homem foi preso em Brazlândia, na Vila São José, e a mulher, em Samambaia.

Segundo a polícia, a dupla pertence a uma facção criminosa. O homem preso fora colocado na facção criminosa pelo próprio pai, que também pertence à facção e se encontra preso na Penitenciária do DF, cumprindo pena de 53 anos de reclusão. O criminoso recebeu do pai a missão de “batizar” (recrutar) novos integrantes para a facção em Brazlândia, e também de atacar policiais e atear fogo nos ônibus da cidade.

De acordo com as investigações, o objetivo da facção criminosa era gerar pânico na cidade, não apenas recrutando novos integrantes, mas atacando grupos rivais, a polícia e a população. Segundo recados transmitidos pela facção e captados pela polícia, os recrutados deveriam retomar as “guerras de sangue” da cidade.

Na casa da mulher foi localizada uma arma de fogo, do tipo pistola, calibre 380, porções de maconha e cocaína. Na do homem, porções de maconha e cocaína, tudo pronto para o varejo. A mulher presa seria a atual companheira do pai do criminoso preso também nesta quarta-feira. Em 2015, ela foi surpreendida em Samambaia na companhia do criminoso que portava 39 artefatos explosivos.

Na casa da mulher foi encontrada uma pistola e drogas.

No ano de 2019, já custodiado na Papuda, o pai do faccionado ameaçou, através de recados, um delegado da PCDF e à Juíza da Vara Execução Penal do DF. Ele também havia sido preso e processado pelo ataque a 22 caixas eletrônicos do DF e possui condenações por tráfico de drogas, roubo qualificado, homicídio e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

A ação que resultou nas prisões se deu no âmbito da Operação Sicário. A polícia solicitou o compartilhamento dos elementos colhidos com a VEP, para fins de inclusão do pai do criminoso preso na manhã de hoje no Regime Disciplinar Diferenciado (RDD).