Fábrica de gelo é flagrada pela 2ª vez furtando energia no Gama

Segundo as investigações, a fábrica furtou 592.054kWh no total, equivalente ao consumo de aproximadamente 2,5 mil residências por um mês

Em mais uma operação para combater o furto de energia, a Neoenergia e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) flagraram, pela segunda vez, uma grande fábrica de gelo da capital do país localizada na região do Gama, desviando energia. O proprietário reincidente no crime, foi detido e encaminhado à delegacia.

Segundo as investigações, o estabelecimento furtou 592.054kWh no total, equivalente ao consumo de aproximadamente 2,5 mil residências por um mês. A fábrica havia sido autuada em 2022, com irregularidades na medição consumida e aferida pelos medidores de energia.

Após ter a situação regularizada, a fábrica voltou a furtar energia e apresentar faturas com valores inferiores ao consumo real. Toda energia não medida e consumida será cobrada por meio de processo administrativo. As irregularidades foram retiradas, o estabelecimento

regularizado e o responsável conduzido à delegacia para que responda em âmbito criminal.

Os alvos foram mapeados após análise do centro de inteligência da distribuidora e de fiscalizações em campo. Para identificar as unidades como possíveis consumidoras irregulares, a distribuidora utiliza softwares associados a sensores inteligentes que controlam o fluxo de energia elétrica na rede de distribuição, auxiliando as ações de investigação em campo, como também histórico e perfil de consumo da energia de cada atividade.