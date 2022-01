GDF entrega seis quilômetros de calçada no Jardim Botânico

Trechos de calçamento também estão sendo executados nos setores Altiplano Leste, Habitacional Jardim Botânico 3 e Jardins Mangueiral

Entre as primeiras obras entregues neste ano, o Governo do Distrito Federal (GDF) entregou aos moradores do Jardim Botânico 6km de novas calçadas em locais como Avenida Comercial – principal via da região administrativa -, Estrada do Sol, Dom Bosco e Avenida do Sol.

Trechos de calçamento também estão sendo executados nos setores Altiplano Leste, Habitacional Jardim Botânico 3 e Jardins Mangueiral, somando R$ 750 mil de investimentos vindos de emendas parlamentares dos distritais Daniel Donizet e Robério Negreiros, além de verba da própria administração local.

De acordo com a Administração Regional do Jardim Botânico, cerca de 30 mil moradores serão beneficiados com as obras. As ações fazem parte de um pacote de serviços para melhorar a acessibilidade da região. “São obras realizadas pensando no bem-estar da população”, destaca o administrador da cidade, Janio Rodrigues dos Santos, que enumera os trabalhos feitos: “Calçadas com acessibilidade, proporcionando maior segurança e comodidade aos usuários e garantindo maior mobilidade para quem as utiliza. Também não deixa de ser uma forma de incentivar a ocupação dos espaços urbanos, com segurança e de forma saudável”.

Ao todo, 30 homens trabalham em vários pontos do Jardim Botânico. Nesta semana, o passeio da Avenida Comercial começou a receber concretagem. Foram mais de 60 toneladas de concreto despejado no local. Seis homens concentraram os serviços no trecho de mais de 2 km de extensão e 1,5 m de largura.

“Comecei o ano com uma caminhada básica e nem tinha percebido as obras direito”, comenta a psicóloga aposentada Vilma de Araújo Ramos, 65 anos, há 28 moradora do Jardim Botânico. “Achei ótimo ver o governo trabalhando no primeiro dia útil do ano em prol da comunidade local. Essa calçada será ótima, mais uma opção segura para fazer cooper.”

Para o funcionário púbico Cézar Guimarães, 59 anos, a reforma e a construção de novas calçadas na cidade representam qualidade de vida. “Já tem um bom tempo que venho acompanhado essa obra, era necessário porque a calçada antiga aqui da Avenida Comercial estava toda trincada, era até perigoso para o pessoal fazer caminhada”, observa.

Moradora do Jardins Mangueiral, Uélida Martins de Souza, 47 anos, agradece as calçadas construídas no setor. Comenta que são obras de mobilidade e acessibilidade importantes para os cadeirantes. “Esse pessoal será beneficiado com certeza, vai trazer mais dignidade”, avalia. “Precisamos de calçadas para nos deslocarmos com segurança”.

Presidente da Associação dos Amigos do Jardins Mangueiral, Uedson Barros Cruzeiro salienta a importância desse tipo de serviço para idosos e pessoas com deficiência. “São as mais prejudicadas com calçadas mal planejadas, são obras de relevância ímpar para a mobilidade nos bairros da cidade, pois são elas que nos conduzem ao trabalho, para nossa casa”, pondera.

As informações são da Agência Brasília