Vídeo: homem que roubou drogaria no Sudoeste é preso

Um homem foi preso em flagrante no último sábado (08) por furtar uma drogaria no Sudoeste.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o homem participava de uma quadrilha, onde a sua comparsa realizava os roubos e o suspeito dava apoio.

Veja como a quadrilha agia:

Após a denúncia do roubo, a equipe de patrulha intensificou o policiamento e localizaram o veículo do homem que, com a aproximação, ficou nervoso.

Dentro do carro, foram encotrados diversos produtos que foram furtados da drogaria. O homem foi detido e levado à 5ª Delegacia de Polícia.