Rede pluvial de São Sebastião é concertada

No início da manhã de sábado, equipes da Novacap e do GDF Presente estiveram no local para começar os trabalhos de reparo

Rompido na noite de sexta-feira (07), um trecho da rede de águas pluviais de São Sebastião abriu um buraco na rua já foi concertado. “Fomos comunicados sobre o buraco na noite de sexta, acionamos nossas equipes e verificamos que era um problema mais complexo, que envolveria um trabalho por baixo da terra, e já providenciamos o isolamento da área”, conta a chefe de gabinete da Administração Regional de São Sebastião, Kadija Guimarães.

No início da manhã de sábado (8), equipes da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) e do GDF Presente estiveram no local para começar os trabalhos de reparo. Duas manilhas de concreto foram recolocadas junto à tubulação da galeria, refazendo a rede que havia sido rompida. Cerca de cinco toneladas de resíduos de construção civil (RCC) foram utilizadas para cobrir o buraco que precisou ser aberto para o conserto.

Ação conjunta

O coordenador do Polo Leste do GDF Presente, Leandro Cardoso, reconhece o esforço de todos os órgãos do Executivo envolvidos na rápida resolução do problema: “Quero agradecer à Administração do Itapoã, que nos forneceu o material para colocar na erosão, e também à equipe da Diretoria de Urbanização da Novacap, pelo empenho e dedicação na execução dos trabalhos”.

O administrador regional do Itapoã, Marcus Cotrim, lembra que o auxílio entre as regiões administrativas é comum: “A gente sempre se ajuda. Quando precisamos, o pessoal de São Sebastião, Fercal e Varjão nos emprestaram equipamentos de solda para o trabalho do RENOVADF na cidade. Nós, como gestores públicos, queremos ver todo o DF bem”.

Com a galeria consertada e a erosão tapada, a última etapa do trabalho será o reparo da malha asfáltica, previsto para ser feito pela Novacap nesta segunda (10). “Como é uma avenida comercial, com tráfego de ônibus, tinha que se ter uma resposta rápida, por isso é imprescindível esse trabalho em conjunto, pois sem ele dificilmente teríamos uma solução tão ágil para a população”, explica a chefe de gabinete da Administração Regional de São Sebastião.

As informações são da Agência Brasília