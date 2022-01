Máquina de panificação esmaga mão de mulher

Para conseguirem levá-la ao hospital, foi necessário desmontar a máquina. A mulher foi levada para o Hospital de Base

A funcionária de uma supermercado em Taguatinga teve a mão esmagada por uma máquina de produção de pão na manhã deste domingo.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ao chegarem no local, as equipes encontram a mulher, identificada apenas como Márcia, de 27 anos, com a mão esquerda completamente esmagada, mas consciente e estável.

Para conseguirem levá-la ao hospital, foi necessário desmontar a máquina. A mulher foi levada para o Hospital de Base.

Para o socorro, foram empregadas duas viaturas e oito militares.