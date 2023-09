Funcionário do STF é preso por tráfico de drogas

Diversas porções de cocaína foram encontradas na residência do suspeito

Na manhã desta sexta-feira (15), policiais da 5ª Delegacia de Polícia, responsável pela área central da cidade, efetuaram a prisão de um funcionário do Supremo Tribunal Federal (STF) sob suspeita de envolvimento em tráfico de drogas.

Durante a operação, os investigadores realizaram buscas na residência do suspeito e apreenderam diversas porções de cocaína.

As autoridades agora investigam a suposta atividade criminosa do funcionário do STF, incluindo a suspeita de que ele estaria vendendo drogas no estacionamento do Supremo.