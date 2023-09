PMDF prende dupla por tráfico de drogas no Gama

Durante a busca no veículo, foi descoberto um tablete de droga, juntamente com várias outras porções, indicando uma possível atividade criminosa relacionada ao tráfico

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio da equipe do TOR (Tático Operacional Rodoviário), realizou uma prisão por tráfico de drogas durante um ponto de bloqueio de rotina na região do Gama. A operação policial culminou na abordagem de um veículo VW Gol, ocupado por duas pessoas.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram duas porções de substância entorpecente em posse do passageiro.

Diante dos fatos, os dois detidos foram prontamente conduzidos à 20ª Delegacia de Polícia (DP), onde foram formalmente autuados por tráfico de substância entorpecente.

Além disso, foi revelado que um dos suspeitos já possuía antecedentes criminais relacionados ao uso e posse de drogas, aprofundando ainda mais a investigação sobre o caso.