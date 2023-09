PCDF desmantela quadrilha especializada em furtos de caminhonetes de luxo

As investigações apontaram que as caminhonetes alvo eram furtadas em áreas nobres do Plano Piloto

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) desarticulou uma associação criminosa especializada em furtos de caminhonetes de alto luxo e grande valor agregado na capital federal. O diretor da DRFV I, delegado Konrad Munis, destacou que, no último dia 9, os criminosos conseguiram furtar uma Nissan/Frontier avaliada em R$ 250 mil. Leia também PMDF prende dupla por tráfico de drogas no Gama

Veja como é o ataque de cão policial que capturou brasileiro foragido nos EUA

Homem é preso suspeito de andar com doces em carro para atrair crianças Após a comprovação do furto, os investigadores empreenderam diligências intensivas durante as 72 horas subsequentes ao crime. O resultado foi a localização da Nissan/Frontier na terça-feira (12), em uma residência situada em um condomínio fechado de Sobradinho. No local, quatro criminosos foram surpreendidos e presos em flagrante enquanto finalizavam o processo de supressão e remarcação dos sinais identificadores da caminhonete furtada. Um dos suspeitos confessou o furto qualificado do veículo. “A caminhonete já estava praticamente completamente adulterada quando a localizamos, com todos os sinais identificadores modificados, incluindo as placas e o chassi. A numeração do chassi, inclusive, estava vinculada a outra caminhonete original, cujo proprietário reside em Águas Claras. Isso confirma o alto nível de especialização desse grupo criminoso”, enfatizou o delegado da DRFV I. Além do veículo, as autoridades localizaram e apreenderam diversas ferramentas e instrumentos utilizados na adulteração de sinais identificadores de veículos automotores. Os indivíduos presos, que já haviam sido alvo de operações anteriores realizadas pela Corpatri, foram conduzidos à sede da Especializada e submetidos aos procedimentos legais. Eles responderão pelos crimes de associação criminosa, furto qualificado e adulteração de sinais identificadores de veículo automotor, que podem resultar em penas cumulativas de prisão de até 15 anos. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Para acessar veículos de luxo, era necessário conhecimento e recursos diferenciados. As ações eram concentradas na região do Plano Piloto, envolvendo desde a subtração, ocultação e adulteração dos veículos até sua receptação e destino final. As investigações prosseguirão para identificar outros elementos que faziam parte dessa associação criminosa, incluindo aqueles responsáveis por realizar transações financeiras do grupo e os receptores finais dos veículos furtados. “Continuaremos a investigar a existência de outros tentáculos dessa associação, a fim de ampliar a lista de indivíduos responsáveis e levá-los à responsabilização criminal”, concluiu Konrad Munis. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE