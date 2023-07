Fiscalização autuou 200 motoristas bêbados no fim de semana

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, a infração é gravíssima, com multa no valor de R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir por um ano

Operações do Detran e da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) autuaram, entre a última sexta-feira (07) e a madrugada desta segunda-feira (10), 200 motoristas sob influência de bebida alcoólica.

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, a infração é gravíssima, com multa no valor de R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir por um ano. Em caso de reincidência no período de até 12 meses, o valor da multa é em dobro.

Outro destaque foram as 342 autuações por uso do celular ao volante. Segundo o Detran-DF, no primeiro semestre deste ano foram registradas 46.095 infrações desse tipo. De acordo com o código de trânsito, dirigir o veículo segurando ou manuseando telefone celular é infração gravíssima, cuja penalidade é multa de R$ 293,47 e sete pontos na CNH.

Além disso, 210 motoristas foram autuados por falta do uso do cinto de segurança, 46 por dirigir sem a carteira de habilitação, três por disputar corrida ou exibir manobras perigosas e dois com o direito de dirigir suspenso. Os agentes de fiscalização flagraram, ainda, 18 motoristas conduzindo veículo com escapamento irregular e 16 por equipamento com som em volume excessivo.

As informações são da Agência Brasília