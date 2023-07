Centro de Educação Infantil em Taguatinga oferece atividades para o contraturno escolar

O CEI (Centro de Educação Infantil) Pipoquinha está com matrículas abertas para o contraturno. Voltado para crianças em idade escolar de 3 a 8 anos. Para se matricular basta entrar em contato através do WhatsApp: (61) 99372-5020.

Idealizado para atender as crianças no horário contrário ao escolar, o contraturno do CEI Pipoquinha é realizado nos turnos matutino e vespertino. Uma excelente opção para as famílias que precisam de um espaço acolhedor, propício à socialização para deixar suas crianças e assim, exercerem suas atividades laborais com tranquilidade. Todas as propostas são monitoradas por um equipe especializada em atividades recreativas e artísticas para crianças.

Agende sua visita e promova uma experiência única para o seu filho!

Brinquedos pedagógicos adequados para cada faixa etária;

Espaço lúdico e de interação;

Estímulo de criatividade;

Psicomotricidade;

Socialização;

Musicalização;

Jazz.

Mais informações e visitas: