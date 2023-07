TJDFT realiza mutirão de conciliação com Neoenergia e Caesb

Serão duas semanas de sessões, sendo a 1ª destinada às pessoas indicadas pela empresa e a 2ª para atender quem entrou em contato com o TJDFT

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) irá realizar de 10 a 21 de julho mutirão de conciliação, gratuito e on-line, voltado para as pessoas em débito com a Neoenergia e Caesb. O evento, coordenado pelo 4º Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (4º NUVIMEC), irá atender casos indicados pelas empresas e demandas de interessados em negociar dívidas.

As pessoas que tiverem o interesse em resolver sua situação, por meio de conciliação, com as empresas de energia e de água, devem procurar o TJDFT. Basta enviar e-mail para o endereço: [email protected] ou ligar para o telefone: 61 994153025 para receber as orientações. Pelo e-mail deve ser informado o nome do devedor (em nome de quem estará a conta de energia/água), CPF, telefone de contato (WhatsApp), melhor e-mail para comunicações e com qual empresa quer conciliar (Neoenergia ou CAESB). IMPORTANTE: a conta deve estar no nome da pessoa que participará da conciliação.

Serão duas semanas de sessões em que as empresas indicarão casos que vão para conciliação. Sendo a primeira destinada às pessoas indicadas pela empresa e a segunda para atender as pessoas que entrarem em contato com o Tribunal. Cada empresa selecionou 300 casos para o período.

No dia 4 de julho foi realizado o Curso de Resolução de Conflitos para Representantes de empresas. O objetivo foi preparar os prepostos para participação adequada para o mutirão, com as técnicas utilizadas pela Justiça do DF.