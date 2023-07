Trecho da Elmo Serejo será interditado para restauração do pavimento

Os motoristas devem realizar desvio pela via que contorna a Feira dos Importados. A previsão é que o trecho seja liberado no sábado (15)

A via de acesso para os motoristas que seguem pela Avenida Elmo Serejo sentido Avenida Central e Samdu Norte, paralela à Feira dos Importados de Taguatinga, será interditada, a partir desta terça-feira (11), para restauração do pavimento.

Com a interdição, os motoristas devem realizar desvio pela via que contorna a Feira dos Importados. A previsão é que o trecho seja liberado depois de quatro dias, no sábado (15). Os usuários do transporte público devem ficar atentos ao local provisório da parada de ônibus.

“Com a entrega do Túnel Rei Pelé, o GDF concentra esforços nas obras de infraestrutura do boulevard da Avenida Central e os seus acessos. Essa obra de restauração faz parte do pacote de melhorias na infraestrutura da região”, explicou a secretária-executiva de Obras, Janaina Chagas.