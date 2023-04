Festival ‘Backstage – Crias do Baile’ leva oficinas gratuitas de produção musical para diversas regiões do DF

O projeto fomenta a formação técnica e criativa de jovens periféricos que tenham vontade de ingressar no mercado de entretenimento musical

Sobe o som, DJ! Os frequentadores dos famosos bailes devem estar acostumados com essa exclamação. As festas com discotecagem, pista de dança e dançarinos são, sem dúvida, uma das grandes manifestações da cultura periférica do DF. No baile nasceram vários artistas renomados da capital e que escreveram a história do funk, hip hop e da black music do Brasil. O movimento urge com a participação de novos “crias”, pessoas que cresceram dentro dos bailes e agora assumem os pick-ups desse importante instrumento que mistura música com comunidade.



É com esse propósito que nasce a primeira edição do ‘Festival Backstage – Crias do Baile’. O projeto instrumentaliza os participantes para, dessa maneira, fomentar a cadeia produtiva cultural do DF, realizando de forma descentralizada oficinas gratuitas para produtores, DJs, roadies e artistas em diferentes Regiões Administrativas da capital, como Itapoã, no Residencial Minas Gerais e Samambaia, no Complexo Cultura e na 508 Sul, no Espaço Renato Russol. A inscrições podem ser feitas no link.



“O Festival quer aumentar o leque de oportunidades para pessoas que nunca tiveram a chance de aprofundar os conhecimentos sobre campos das áreas técnicas e de produção musical. A ideia é levar para regiões periféricas imersões gratuitas que contribuam para uma troca de conhecimento que vai desde o início da carreira musical, até a compreensão jurídica do valor autoral de suas respectivas obras publicadas, principalmente nos gêneros rap, trap e funk”, explica Arthur Marques, organizador do Festival Backstage.



Os cursos são ministrados pela Craudi Company, uma produtora independente especialista em design de experiências, em parceria com Capacita – Escola Sociocriativa, uma instituição especializada em atividades formativas na área de economia criativa. O ‘Crias do Baile’ inicia no fim do mês de abril, nos dias 29 e 30, no Itapoã, depois passará pela Samambaia, durante os dias 6 e 7 de maio (sábado e domingo, respectivamente) e chega na Asa Sul nos dias 20 e 21 de maio, no Espaço Renato Russo. “A ideia de um projeto itinerante é o de alcançar o maior número de pessoas possíveis, em regiões diferentes do DF. Por isso escolhemos nessa primeira edição Itapoã e Samambaia por serem geograficamente distantes e apresentarem índices demográficos elevados não só das cidades, mas também de RA’s vizinhas a elas”, conta Lucas Pucci, idealizador do projeto e membro da Craudi Company.

Oficinas

O “Festival Backstage – Crias do Baile” oferece seis oficinas gratuitas sobre temas que percorrem toda a organização de um produto musical. Terá o workshop de Direitos Autorais e Consultoria Jurídica com Caio Chaim, advogado especializado em Direitos Autorais; oficina de Live Stream, Cenários Digitais e Assessoria de Carreira com Lucas Pucci, proponente do projeto e articulador cultural, com formação em Relações Internacionais na Universidade de Brasília – UnB; Roadie, Logística e Produção Técnica para Área Musical será ministrada por Rodrigo Barbosa, membro da Craudi e produtor musical; oficina de Introdução a Produção Musical ensina a fazer o seu próprio beat/som, com aulas do DJ Cesar Werlon. O curso de Produção Musical Avançada será com a DJ Paula Torelly, produtora e primeira mulher dona de um estúdio de música no DF e a oficina de Discotecagem e Mixagem de Áudio será com a DJ Ketlen.

Debates/Mesas Redondas

Além das oficinas, o projeto também promove debates importantes sobre mercado de trabalho, cenário atual, inclusão social, novas tecnologias, políticas públicas, necessidades de fomento e formas de captação de recursos para técnicos e artistas. A roda de conversa é também um momento de renovação de votos e intenções para ações e projetos futuros da categoria como um todo.

Serviço | Festival Backstage – Crias do Baile

Itapoã

Data: 29 e 30 de abril (sábado e domingo) – a partir das 10h30

Onde: EPCT – DF 001 km 12 s/n, Residencial Minas Gerais – Itapoã

Informações [email protected]

Inscrições gratuitas: https://linktr.ee/festivalbackstage

Samambaia

Data: 6 e 7 de maio (sábado e domingo) – a partir das 10h30

Onde: Quadra 301 Conjunto 05 Lote 01 – Samambaia – DF

Informações: [email protected]

Inscrições gratuitas: https://linktr.ee/festivalbackstage



508 Sul

Data: 20 e 21 de maio (sábado e domingo) – a partir das 10h30

Onde: Espaço Cultural Renato Russo

Informações: [email protected]

Inscrições gratuitas: https://linktr.ee/festivalbackstage