Grupo teatral candango Pés, focado em pessoas com deficiência, comemora 12 anos com série de espetáculos pela cidade

Companhia desenvolve atividades de teatro-dança com e para pessoas com deficiência desde 2011, sob a direção do educador e artista Rafael Tursi



Sob a proposta de pesquisar a criação, a provocação e a execução do movimento expressivo com e para pessoas com deficiência a partir de técnicas de teatro-dança é que foi criado o projeto Pés, em 2011. Entre os meses de abril e maio de 2023, o premiado grupo dirigido por Rafael Tursi celebra seus doze anos de história, com uma série de atividades e espetáculos promovidos gratuitamente nas RAs do Gama, Ceilândia, Taguatinga e Plano Piloto, entre os dias 28 de abril e 16 de maio. As ações fazem parte do projeto de manutenção do grupo, que conta com patrocínio do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF). Entre elas estão apresentações inéditas e obras de repertório do grupo, já conhecidas do público.



Iniciando a série de comemorações, o grupo Pés estreia sua turnê pela cidade apresentando o espetáculo Similitudo, considerada a obra mais madura já montada por eles, em dupla sessão nesta sexta, 28 de abril, no SESC Gama (às 15h e 20h). Em cartaz desde 2015, o espetáculo reúne 19 dançantes, entre pessoas sem e com deficiências físicas, intelectuais e síndromes diversas. Similitudo estreia e encerra a temporada, sendo apresentado no dia 16 de maio, também às 15h e 20h, no SESC Taguatinga. A palavra que dá nome ao espetáculo remete à característica ou estado do que é similar, uma busca pela repetição fidedigna entre algo e sua cópia. A proposta do Pés com este espetáculo é trazer, de forma poética, o cotidiano para a cena, abordando questões de um convívio social, cansativo e repetitivo, e que molda padrões de movimento, relacionamento e sensibilidade.



No sábado, 29 de abril, às 14h, o grupo Pés apresenta o resultado de seu mais novo projeto, Trocando Passos, que promove intercâmbios artísticos com companhias da cidade, ampliando o diálogo entre os grupos, valorizando a história das artes no DF e auxiliando na formação dos espectadores. A iniciativa inédita ganha performance de estreia em plena W3 Sul, criada em colaboração com a célebre companhia performática Andaime Cia de Teatro. Na performance Dia de Sol, criada pelo grupo convidado, e realizada de forma colaborativa, a interferência cênica vem resgatar o cidadão do seu lugar comum, utilizando a cidade como dramaturgia e ocupando centros do caos urbano, como a própria W3 Sul, para, assim, promover o debate a respeito das atividades exercidas mecânica e rapidamente no cotidiano.



O terceiro espetáculo que integra as comemorações é Ludo, obra conceitual que nasce de olhares curiosos, interpelações em diálogo e provocações jornalísticas sobre o tema da produção da arte com pessoas com deficiência. Com duas datas de apresentação, dia 6 de maio, às 10h, no Centro de Juventude de Ceilândia, e dia 9 de maio, às 19h30, na Universidade de Brasília, a obra é baseada em reflexões sobre a pertinência do novo e do acaso nas vidas contemporâneas. Neste experimento lúdico, a participação de artistas da música experimental dá intensidade à obra, sendo fruto de processos de criação e ensaios que se misturam à performance ao vivo: o grupo entra em cena jogando entre si, com os músicos e com a plateia.



Ainda dentro das atividades previstas para este semestre, o grupo deve lançar uma vídeo-dança como parte do projeto de manutenção e das comemorações dos 12 anos de atividades. Confira agora tudo que está programado para a temporada.

Serviço

Projeto Pés – 12 anos

Entrada franca

Classificação indicativa: livre



28/4 (sexta-feira) – Espetáculo SIMILITUDO

Horário: 15h e 20h

Local: Teatro SESC Paulo Gracindo – Gama



29/4 (sábado) – Performance DIA DE SOL

Horário: 14h

Local: W3 Sul (altura da 505) – Asa Sul

6/5 (sábado) – Espetáculo LUDO – Experimento de Encontro e Improviso

Horário: 10h

Local: Centro de Juventude de Ceilândia – Ceilândia

9/5 (terça-feira) – Espetáculo LUDO – Experimento de Encontro e Improviso

Horário: 19h30

Local: Departamento de Artes Cênicas da UnB, sala BSS-51 – Asa Norte

16/5 (terça-feira) – Espetáculo SIMILITUDO

Horário: 15h e 20h

Local: Teatro SESC Paulo Autran – Taguatinga