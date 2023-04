Claudio lança “Pra Molhar”, primeiro EP da carreira

Coletânea trará sete canções que abordam a sensibilidade do homem preto e traz referências a sua trajetória artística

O cantor e compositor carioca Claudio lança seu primeiro EP na próxima quinta-feira (27). Intitulada “Pra Molhar”, a coletânea trará sete canções que abordam a sensibilidade do homem preto e traz referências a sua trajetória artística.

Os visualizers e a fotografia fazem referência a estética de ambulantes do litoral carioca, que usam a praia como forma de sustento. Para o cantor, seu trabalho se dedica a criar narrativas positivas sobre a beleza do que é comum dentro da cidade.

Com influências que vão da MPB às raízes Afrolatinas, todas as composições são autorais. O destaque fica por conta de “Cai no Mar”, capa da coletânea que traz uma metáfora sobre a profundidade das relações humanas e a inédita “Calor Cicatriz”. “A primeira é uma música tropical, que usa o violão e a percussão para trazer um ambiente de calmaria e reflexão. A letra traz duas visões e formas de se relacionar, um ponto onde alguém deseja se jogar e mergulhar no afeto e outro onde alguém prefere manter a solidez e se firmar no que é possível, sem correr riscos. Já “Calor Cicatriz” é um convite para se molhar e viver um amor com liberdade e sem culpa”, conta Claudio.

O EP abre com a participação especial de Dona Mirtes, mãe do cantor e ator, que concedeu um relato pessoal e emocionante sobre seu filho. Claudio traz ainda uma poesia cantada, como forma de expressão artística.

