Duas pessoas ficam gravemente feridas após veículo colidir em poste na EPTG

O impacto foi tão intenso que o poste foi quebrado e caiu sobre o veículo, deixando o condutor e a passageira presos às ferragens

Uma colisão ocorreu na tarde deste domingo (22), na Estrada Parque Taguatinga (EPTG), na altura do Hotel Plaza, sentido Brasília, resultando em duas vítimas graves. O acidente, que aconteceu por volta das 17h50, envolveu um VW T-Cross azul, dirigido pelo senhor de 53 anos, que colidiu violentamente com um poste de iluminação pública.

As equipes de resgate do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foram acionadas imediatamente e chegaram ao local com quatro viaturas.

Os socorristas, após avaliarem a situação, agiram rapidamente para retirar as vítimas das ferragens. O motorista apresentava dois cortes profundos na região direita da cabeça com sangramento intenso, que foi controlado no local, mas também mostrava sinais de rebaixamento dos sinais vitais, incluindo convulsões. Ele foi transportado às pressas para o Hospital Brasília, unidade Águas Claras.

A passageira, de 47 anos, sofreu um trauma cranioencefálico com sangramento, contusão na mão esquerda com hemorragia significativa e queixava-se de dores na coluna cervical. Ela foi levada consciente e orientada para o Hospital Santa Lucia Sul, onde recebeu atendimento médico imediato.

Além do motorista e da passageira, havia mais duas pessoas no interior do veículo no momento do acidente. Após avaliação dos socorristas, não foi necessário transportá-las para o hospital, indicando que, milagrosamente, escaparam sem ferimentos graves.