Trio é preso após aplicar golpes em caixas eletrônicos no Lago Sul

O trio tem ampla ficha criminal por diversos crimes e histórico de aplicar esse mesmo golpe em outras agências

Na manhã deste domingo (22), três homens foram presos por estelionato suspeitos de aplicar golpes a vítimas em agência do Banco do Brasil no Lago Sul.

A PMDF foi informada que três indivíduos em um veículo Virtus branco, foram flagrados na tentativa de aplicar golpes a vítimas em agências bancárias no Jardim Botânico. Os policiais conseguiram identificar o carro que era usado pelos estelionatários.

O helicóptero Fênix da PMDF foi acionado em apoio localizando o veículo trafegando em alta velocidade na altura da Vila Naval (DF 001). Em trabalho conjunto, diversos Batalhões montaram pontos de bloqueios. O veículo foi abordado próximo ao balão do periquito. Os três suspeitos foram detidos e apreendido quatro máquinas de cartão e um aparelho “chupa cabra”.

O trio tem ampla ficha criminal por diversos crimes e histórico de aplicar esse mesmo golpe em outras agências. Eles foram conduzidos para a 20ª Delegacia de Polícia.