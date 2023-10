Fiscalização de trânsito será intensificada em obras da Estrutural

O sentido da via na marginal da DF-095, do lado da Vicente Pires, é mão dupla 24 horas por dia até a Rua 3C, mesmo nos horários de reversão de fluxo na via expressa

Na última semana, a Superintendência de Trânsito do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (Sutran/DER-DF) observou um comportamento diferente nos motoristas que transitam pela marginal da Estrada Parque Ceilândia (EPCL/DF-095), conhecida como Via Estrutural, do lado de Vicente Pires.

Durante o horário de pico da manhã, em que há operação de reversão de fluxo na via expressa, os motoristas têm desrespeitado o sentido mão dupla da Via Marginal e invadido a faixa do sentido oposto, ocasionando confusão e acidentes.

O DER-DF reforça que o sentido da marginal, no trecho compreendido entre o viaduto de intersecção com a BR-070 e a Rua 3C, é mão dupla 24 horas por dia e não acompanha a reversão de fluxo da via expressa nem no período da manhã nem no período da tarde.

O segmento de mão única começa após o balão próximo à Rua 3C até a passarela na altura da Sara Nossa Terra. Nesse segmento, nos horários de reversão, o trecho funciona de acordo com o sentido da reversão. Nos demais horários do dia, o trânsito neste trecho é no sentido Plano Piloto.

O DER-DF reforça ainda que o sentido da marginal acompanha a reversão de fluxo tanto no período da manhã – entre 6h e 10h, no sentido Plano Piloto – quanto no período da tarde – entre 17h30 e 19h45, no sentido Ceilândia, no segmento após a Rua 3C até o Setor de Indústria – e os motoristas devem estar atentos à dinâmica do trânsito para evitar infrações e acidentes.

O superintendente de trânsito do DER-DF, Elcy Ozorio dos Santos, informa que os agentes de trânsito rodoviário estão atentos ao trânsito na região, tanto presencial quanto remotamente, através das câmeras de monitoramento do departamento.

“Os agentes de trânsito do DER-DF têm orientado os condutores no local. É importante que os motoristas tenham ciência de que não estão cometendo infrações sem serem vistos. Estamos observando, agindo em vários momentos para coibir e disciplinar o trânsito na marginal da Vicente Pires e, se for necessário, iremos aplicar penalidade. Não é o que queremos, porque sabemos que todos têm estado impacientes com o trânsito pesado por conta das obras, mas é necessário ter paciência e não desrespeitar o espaço dos outros e nem colocar em risco a vida de terceiros”, destacou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações da Agência Brasília