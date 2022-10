Duas pessoas ficam feridas em acidente na BR-020, sentido Formosa (GO)

Na madrugada desta sexta-feira, 27, duas pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave, após o carro em que estavam capotar na BR-020

Na madrugada desta sexta-feira, 27, duas pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave, após o carro em que estavam capotar na BR-020, após o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na via sentido Formosa(GO)

Ao chegar no local, o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) encontrou as duas vítimas ainda no carro, um VW/Gol de cor preta.

O motorista de 39 anos foi atendido e transportado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O passageiro de 57 anos foi atendido e transportado pelo CBMDF ao Hospital Regional de Planaltina (HRP), apresentando uma contusão no crânio, com suspeita de TCE (traumatismo crânio encefálico) e sangramento nasal intenso.

No carro ainda tinha um cão, que não se feriu, levado até o quartel dos Bombeiros de Planaltina, onde aguarda o resgate por seus proprietários.

Durante o atendimento, uma faixa de rolamento da via foi interditada e permaneceu aos cuidados PRF.