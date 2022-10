Santa Maria terá novo bairro para mais de 2,1 mil pessoas

Ao todo, são 83.614,26 m² disponíveis para o parcelamento

A oferta de moradia continua a crescer no Distrito Federal. Até 2.191 pessoas poderão morar no novo bairro chamado Meireles MRV, localizado no Setor Meireles, em Santa Maria. O projeto urbanístico para a criação da área foi aprovado pelo Decreto n° 43.894, assinado pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) e publicado nesta quinta-feira (27) na edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

A iniciativa prevê a construção de 663 unidades residenciais no local, a serem erguidas pela empresa proprietária da área que, inclusive, executará toda a infraestrutura. Também são previstos lotes para comércio, prestação de serviços e equipamentos públicos, como escolas e Espaços Livres de Uso Público (ELUPs). Ao todo, são 83.614,26 m² disponíveis para o parcelamento.

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) foi responsável pela análise do projeto. Em maio, a criação do novo bairro passou pelo Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal (Conplan). Também foram realizados todos os estudos urbanísticos, de meio ambiente, de trânsito e consultas às concessionárias de serviços públicos.

O bairro Meireles MRV fica no Setor Meireles, em Santa Maria: iniciativa prevê a construção de 663 unidades residenciais com toda a infraestrutura | Foto: Divulgação

O aumento da oferta de lotes legais em áreas planejadas, que já nascem dotadas de toda a infraestrutura necessária, é uma das principais estratégias para combater o déficit habitacional e a ocupação desordenada.

“Dessa forma, conseguimos contribuir para o crescimento ordenado do território. O parcelamento tem que ser a regra e temos trabalhado bastante nisso, garantindo condições para que os empreendedores consigam fazer esses parcelamentos regulares”, afirmou o secretário-executivo de Licenciamento e Regularização Fundiária da Seduh, Marcelo Vaz.

O papel do Governo do Distrito Federal (GDF) se encerra com a publicação do decreto e acompanhamento da implantação da infraestrutura pela empresa privada.

A partir da publicação, o responsável pela área terá o prazo de 180 dias para dar entrada no pedido de registro dos imóveis em cartório. O processo antecede a adoção das medidas para melhorar a infraestrutura dos locais beneficiados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações da Agência Brasília