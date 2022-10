Viaduto de Sobradinho garante estrutura para implantação do BRT Norte

Em visita à construção do elevado, o secretário de Governo, José Humberto, destacou a importância do viaduto para a implantação do BRT Norte

O secretário de Governo, José Humberto Pires, visitou na tarde desta quinta-feira (27) a obra da construção do viaduto de Sobradinho. Quando estiver pronto, o elevado atenderá cerca de 80 mil pessoas que transitam diariamente pelo local. “Esta é uma obra de excelente qualidade, que está com o cronograma adiantado”, observa José Humberto.

De acordo com o secretário, os 64 metros de largura do viaduto comportarão também a pista do bus rapid transit ou ônibus de trânsito rápido, conhecido como BRT. “A obra é importantíssima porque destrava o fluxo da região Norte, que é a porta de entrada de quem vem de outros estados. Mas o mais importante é que o viaduto é estruturante para um projeto maior, que é a construção do BRT Norte, prioritário para o Distrito Federal”, garantiu o secretário. “Vamos terminar essa obra e iniciar o BRT Norte.”

Humberto Pires adiantou que o projeto do BRT prevê a construção em duas etapas. Na primeira, será feita a pista que vai de Sobradinho a Planaltina e, na segunda, de Sobradinho no sentido do Complexo Viário Joaquim Roriz. “Esse projeto está orçado em R$ 1,2 bilhão”, disse José Humberto. Ele lembrou, ainda, que será necessário construir também passarelas de pedestres e outros equipamentos que atendam às necessidades de mobilidade dos moradores vizinhos.

O superintendente de Obras do Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER-DF), Cristiano Cavalcante, destacou o avanço da obra. “Estamos com 70% concluídos, fazendo o içamento e a colocação das vigas, para posteriormente iniciar a laje, a capa e pensarmos em liberar o trânsito por cima”, explicou.

Foto: Joel Rodrigues/Agência Brasília

Cristiano Cavalcante disse também que em breve terá início o plantio da grama e o paisagismo da parte de baixo do viaduto. “Essa obra está se tornando uma belíssima obra de arte”, previu o secretário José Humberto.

O administrador de Sobradinho, Abílio de Castro, enfatizou o impacto positivo da construção do viaduto na melhoria do fluxo do trânsito, no crescimento e no desenvolvimento da região. O viaduto facilitará o escoamento, por exemplo, da produção agrícola de Planaltina.

Visitas às obras

O secretário José Humberto dará continuidade, em novembro, às visitas que faz às obras. Na próxima semana, ele vai ver de perto os empreendimentos sob responsabilidade da Novacap. Um dos equipamentos vistoriados será a construção do futuro Hospital do Câncer.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações da Agência Brasília