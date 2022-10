Evento de campanha de Michelle com mulheres é cancelado em Brasília após fortes chuvas

Além delas, também participaria a deputada Bia Kicis (PL-DF), bolsonarista e mais votada da capital

Marianna Holanda

Brasília, DF

O evento de campanha que aconteceria em Brasília, nesta quinta-feira (27), com a primeira-dama Michelle Bolsonaro foi cancelado, após fortes chuvas na cidade.

Michelle tem rodado o país com o evento “Mulheres com Bolsonaro”, com a senadora eleita Damares Alves (Republicanos-DF) e a vice-governadora eleita do Distrito Federal, Celina Leão (PP-DF). O objetivo é reduzir a rejeição de Bolsonaro no eleitorado feminino.

Além delas, também participaria a deputada Bia Kicis (PL-DF), bolsonarista e mais votada da capital.

Segundo vídeo divulgado por Damares, as fortes chuvas derrubaram parte da estrutura do estádio Mané Garrincha, onde ocorreria o evento.

“O corpo de bombeiro não vai autorizar fazer o evento para que ninguém corra nenhum risco. Então vamos cancelar hoje e a gente se encontra depois da vitória”, afirmou.