Reeleito, Robério Negreiros promete continuar dando ênfase na geração de emprego e qualificação profissional

Com quase 32 mil votos, parlamentar diz que irá continuar fazendo o ‘dever de casa’ e contribuindo nas pautas do atual governo

Nascido em Brasília em 7 de setembro de 1978, o deputado distrital reeleito Robério Bandeira de Negreiros Filho é um empresário e político brasileiro, filiado ao Partido Social Democrático (PSD). “Para mim é uma satisfação muito grande ter sido reeleito. Foi muito trabalho. Confesso, inclusive, estar bastante cansado, mas foi muito gratificante”, afirma, em entrevista ao Jornal de Brasília.

Sua trajetória na política, como ele conta, começou cedo, em sindicatos. “Eu entrei em sindicatos patronais da área da vigilância e transporte de valores e cheguei a ser vice-presidente da Federação, secretário geral do sindicato, e foi por aí que comecei a me envolver com política. Quando falamos em sindicatos, falamos de política, pois são decisões colegiadas e de representação de um segmento econômico que emprega milhares de pessoas no DF”, compartilha.

Na eleição de 2010, Negreiros concorreu a deputado distrital pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) e classificou-se na primeira suplência, com 9.256 votos (0,66%). Em janeiro de 2012, assumiu o cargo em decorrência da cassação do mandato de Benício Tavares, pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), desta forma, sua posse foi oficializada em 5 de janeiro. Negreiros foi reeleito deputado distrital na eleição de 2014 com 25.646 votos, ou 1,68% dos votos válidos, sendo a segunda maior votação para o cargo naquela época.

Em novembro de 2016, o parlamentar ingressou com ação no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) solicitando sua desfiliação do PMDB, alegando perseguição política e falta de espaço. Em abril de 2016, contudo, passou a integrar o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), e em abril de 2018, filiou-se ao Partido Social Democrático (PSD). Em outubro daquele ano, reelegeu-se com 18.819 votos (1,27%).

Na Oitava Legislatura, que teve início em 2 de fevereiro de 2021, o deputado Robério Negreiros participa de três Comissões Permanentes, como titular. São elas, a Comissão de Assuntos Sociais – CAS; a Comissão de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente e Turismo – CDESCTMAT, e a Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle – CFGTC, cujo atua como vice-presidente.

O distrital participa ainda de outras três comissões, como suplente: Comissão de Segurança – CSEG Comissão de Constituição e Justiça – CCJ; e Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar – CDDHCEDP.

Pelo segundo biênio consecutivo, o deputado Robério Negreiros está à frente da Segunda Secretaria da Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). Robério Negreiros foi indicado pelo governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), para ocupar o cargo de vice-líder do Governo do Distrito Federal.

Período de pandemia

Como avalia o parlamentar, o último mandato enfrentou diversas adversidades devido a pandemia que assolou todo o país. “Esse último mandato foi difícil para todos, pois metade dele ficamos ‘engessados’. Aqui na Casa do povo, a gente não podia atender as pessoas”, diz. “Fizemos as funções, praticamente, só de plenário, que também não são menos importantes haja vista que aprovamos todas as medidas que o governo enviou para cá, o que diminuiu o impacto econômico e social na sociedade”, destacou o distrital. Ele conta ainda que fizeram diversos Projetos de Lei. “Tivemos várias leis publicadas neste atual mandato. Temos hoje 78 leis desde o primeiro mandato, então é uma produção bastante significativa, e temos ainda mais de 480 projetos, de nossa autoria, em tramitação na Casa”, acrescentou.

Com quase 32 mil votos, Robério Negreiros diz ter ficado surpreendido. “Tivemos uma votação muito expressiva, a gente não vem de eleições com ideologias. A nossa eleição é voto cativado. Fizemos milhares de reuniões, centenas de visitas, e confesso que fiquei muito surpreendido com a quantidade de pessoas que acreditaram no meu trabalho. É muito voto para um distrital”, pondera. “Digo que é mais um compromisso e uma forma de a gente fazer ainda mais, sempre levando as nossas bandeiras, que são a geração de emprego e renda, qualificação profissional, pois não acredito numa retomada de emprego e renda sem qualificação profissional. Isso será o meu norte e irei lutar para manter os dois programas cujos fomos idealizadores junto com o governo, que é o Renova DF e o Qualifica DF”.

Quanto aos dois programas, ele conta que, hoje, já são mais de 10 mil alunos qualificados e, com a reeleição de Ibaneis, ambos continuarão funcionando e gerando, cada vez mais, emprego e renda à população.

Mas não para por aí. Para o próximo mandato, Negreiros pretende focar e fazer o ‘dever de casa’ em todas as áreas da sociedade. “Neste próximo mandato pretendo focar na saúde, educação e segurança. Tudo que tiver envolvendo esses assuntos vai ter, sempre, minha defesa e meu voto favorável. Além disso, vou priorizar minhas bandeiras, que são a geração de emprego e renda, o fomento à economia, a qualificação profissional e buscar focar em projetos que possam simplificar ainda mais a economia do DF.

Vale destacar ainda que, além dessas pautas, o parlamentar buscará ainda dar ênfase a outra bandeira que carrega, que é a causa da deficiência. “Somos o legislador com mais leis aprovadas nessa área, e espero, sem pandemia, poder voltar as nossas sessões solenes voltadas a esse assunto, pois muitas das nossas leis saíram delas”, salienta.

Relação com o GDF

Como vice-líder do governo, o parlamentar diz que pretende, nestes dois últimos meses do ano, ajudar o GDF a aprovar as demandas que chegarem ao plenário, “além de trabalhar na LOA de 2023, que é muito importante e quem vota somos nós da atual legislatura”, afirmou. “Até dezembro, creio que o governo irá tentar, mas não sei se será possível, votar o PPCUB, que é uma pauta muito importante, pois trata-se da Lei de Uso e Ocupação do Sola na área tombada, que é o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília, que precisa muito de uma atualização, e isso vem sendo discutido desde a minha primeira legislatura”, completou Negreiros.

Se colocando como amigo do governador, Negreiros diz considerar Ibaneis um político visionário. “Ele não é alguém dito de carreira, ele foi um outsider no primeiro mandato, não é mais, pois foi reeleito, e ele é uma pessoa decidida. Passei por vários governos indecisos, que erravam na omissão. O Ibaneis, na pandemia, conduziu o governo com bastante firmeza, tomou decisões certas e, na minha opinião, ele é e foi um excelente gestor. Não é atoa que sou vice-líder do governo, eu contribuí para que ele desse certo”, avaliou.

Na opinião do deputado, no próximo mandato do GDF, a área mais beneficiada será a de infraestrutura. “É o que já estamos vendo com a quantidade de obras acontecendo. A venda da CEB ajudou muito a custear esse investimento. As cidades cresceram muito, então é fundamental melhorar a parte viária”, finalizou.