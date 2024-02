DF recebe 71 mil doses da vacina contra dengue; expectativa era de 194 mil

Ainda de acordo com Celina, as vacinas serão entregues em remessas, que ainda não tem previsão de entrega

Carolina Freitas e Geovanna Bispo

[email protected]

O Distrito Federal recebeu, nesta quinta-feira (08), as primeiras doses da Qdenga, vacina contra a dengue. Porém, a quantidade enviada pelo Ministério da Saúde está abaixo do esperado pelo Governo do DF (GDF).

Ontem (07), durante coletiva de impressa para tratar sobre a imunização, o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, afirmou que o DF iria receber 194 mil doses da vacina. Porém, foram entregues apenas 71 mil, 36% da expectativa.

A vice-governadora Celina Leão (PP) esteve presente na entrega dos imunizantes e afirmou que o GDF irá esperar a orientação do Ministério da Saúde sobre como será feita a vacinação. “As 194 mil doses dariam para imunizar todos os nossos jovens de 10 a 14 anos. Com essa redução, nós aguardamos por parte do Ministério uma nova orientação se nós podemos vacinar o grupo ou se devemos classificar por grupos de risco”, explicou.

Ainda de acordo com Celina, as vacinas serão entregues em remessas, mas ainda não tem previsão de entrega. “A informação do ministério é que houve um problema com a alfândega”, explicou.

Mesmo com a pouca quantidade de vacinas, o início da imunização se mantém nesta sexta-feira (09), a partir das 7h. Ao todo, serão 36 unidades básicas de saúde (UBSs) aplicando a vacina.