Divulgado consórcio vencedor de licitação da expansão do Metrô em Samambaia

Concluída mais uma etapa do processo licitatório, que tem valor total de cerca de R$ 320 milhões

O processo de licitação para a expansão da linha 1 do Metrô-DF no trecho de Samambaia entra na reta final. Foi publicado nesta quarta-feira (7), em edição extraordinária do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), o nome do consórcio de empresas que será responsável pela obra.

Saiu vencedor o Consórcio CG – JFJ, composto pelas empresas CG Construções LTDA e JFJ Tecnologia em Instalações Elétricas. O valor global da licitação foi de R$ 319.751.557,44. Os próximos passos são a abertura de prazo para recurso e, em seguida, a homologação da licitação. Caso não haja recurso, a homologação está prevista para março. Depois disso, celebra-se o contrato.

A contratação prevê a expansão da linha 1 em 3,6 km, a partir do atual Terminal Samambaia. No trajeto, serão construídas duas estações, nº 35 e nº 36, nas proximidades da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e do Centro Olímpico e Paralímpico (COP). Também está prevista a construção de uma subestação retificadora e a implantação dos sistemas fixos referentes à expansão.

A licitação para a expansão de Ceilândia também já está em andamento. O edital foi publicado em 19 de janeiro deste ano e inclui a elaboração dos projetos de engenharia básicos e executivos, além da execução de obras civis de mais duas estações, duas subestações retificadoras, além dos sistemas fixos.

Em Ceilândia, a expansão da linha 1 será de 2,3 Km, cruzando a região até próximo à BR-070, na saída de Águas Lindas. As estações serão construídas entre as QNOs 5 e 13 e as QNOs 7 e 15. Estima-se um acréscimo de 12 mil usuários por dia.

*Com informações do Metrô-DF