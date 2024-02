Campanha resgata autoestima de pacientes com câncer no HBDF

Evento mobilizou profissionais de saúde em ação de solidariedade e apoio a quem sofre com a doença

No último dia 5 de fevereiro, o Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) foi palco da campanha #VádeLenço. Visando conscientizar a população sobre a importância da prevenção do câncer e homenagear os pacientes oncológicos, a ação mobilizou colaboradores de vários setores da unidade de saúde.

Para combater o câncer, é importante adotar medidas protetivas e evitar fatores de risco preveníveis. Conscientizar a população sobre essa doença é fundamental, e foi isso que motivou o Serviço de Saúde Funcional, em parceria com o Movimento de Apoio ao Paciente com Câncer (MAC) e com o Serviço de Psicologia do HBDF, a promover a campanha.

No Dia Mundial do Câncer, celebrado em 4 de fevereiro, foram distribuídos lenços e mensagens de carinho aos pacientes oncológicos do HBDF. A perda de cabelo durante o tratamento representa uma carga psicológica significativa para muitos pacientes, especialmente as mulheres, afetando a autoestima. Portanto, a ação não apenas forneceu lenços, mas também promoveu aulas de amarração estilosa ministradas pela fisioterapeuta Janaína Vidal, proporcionando às pacientes uma sensação de beleza e confiança.

No total, foram distribuídos 98 lenços aos pacientes oncológicos em diferentes áreas do hospital, incluindo internação e ambulatório. Durante as entregas, medidas preventivas foram divulgadas, reforçando o compromisso da equipe com a saúde e bem-estar dos pacientes.

Vidal enfatiza a importância desse gesto: “Quando elas estavam produzidas, se olhavam no espelho e muitas relataram que já haviam deixado de se olhar, de tirar foto, e puderam se perceber lindas hoje.”

Além da distribuição de lenços, a campanha promoveu a conscientização sobre a prevenção do câncer, envolvendo a comunidade em gestos de solidariedade. Grupos, como o de percussão feminina Batalá, se sensibilizaram com a causa e contribuíram com doações.

A chefe do Serviço de Saúde Funcional do Hospital de Base, Agda Ultra de Aguiar, destaca o compromisso da instituição com a dignidade no atendimento: “O envolvimento da gestão em facilitar e apoiar ações assistenciais reafirmam o nosso compromisso com respeito a integridade da pessoa humana, excelência nos atendimentos, espírito de corpo e integridade em consonância com os valores institucionais que almejamos refletir”.

*Com informações do IgesDF