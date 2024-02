GDF Mais Perto do Cidadão foca no combate à dengue

A população terá acesso a atendimentos do Na Hora da Sejus e demais serviços da pasta, da Saúde e da Polícia Civil

O programa GDF Mais Perto do Cidadão, da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), chega à Vicente Pires em sua 19ª edição e leva ações de enfrentamento à dengue. O evento ocorre nesta sexta-feira (09), das 9h às 16h, e no sábado (10), das 9h às 12h, na administração regional.

“Nesta edição do GDF Mais Perto do Cidadão, a população conta também com atendimento de profissionais da Saúde, informações sobre prevenção e ações para erradicar os focos de proliferação do Aedes aegypti. Para o combate à dengue, o esforço precisa ser coletivo. Por isso, a importância de ter a comunidade de Vicente Pires conosco”, afirma a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani.

A população terá acesso a atendimentos do Na Hora da Sejus e demais serviços da pasta, da Saúde e da Polícia Civil, como é o caso da emissão de 1ª e 2ª vias do RG, entre outras ações. A programação reserva, ainda, apresentações culturais e atividades de lazer para adultos e crianças.

A iniciativa é aprovada pela população. O designer gráfico Pedro Henrique Amorim alerta para a necessidade de conscientizar a população sobre a importância de buscar o atendimento médico. “Tive dengue e foi uma das piores experiências da minha vida. Sentia febre, dores nas extremidades e nem toda medicação pode ser utilizada. Por isso, a relevância da orientação adequada”, destaca.

Boas práticas

Instituído em 2023, por meio do Decreto nº 44.213, o Programa GDF Mais Perto do Cidadão é estruturado em eixos temáticos transversais, como justiça e cidadania, saúde, cultura, educação, esporte e lazer, entre outros. A iniciativa já passou por 15 regiões administrativas e atendeu aproximadamente 140 mil pessoas em 18 edições.

Periodicamente, a Sejus reúne equipes com membros de diversos órgãos do DF e visita uma região administrativa para, durante dois ou três dias, atender a população daquele local. Será a primeira vez que o programa chega a Vicente Pires. As outras localidades contempladas foram Ceilândia (duas vezes), Planaltina (duas vezes), Recanto das Emas (duas vezes), Riacho Fundo II, Sobradinho, Sobradinho II, Samambaia, Brazlândia, Itapoã, São Sebastião, Santa Maria, Colônia Agrícola 26 de Setembro, Sol Nascente/Pôr do Sol, Paranoá e Água Quente.

As informações são da Agência Brasília