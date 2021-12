Defesa Civil alerta para risco de desabamento da cobertura na Casa Maaya

O local foi atingido por um incêndio nesta terça-feira, 21, que consumiu a edificação. Grande parte da estrutura do local foi atingida

A Defesa Civil do Distrito Federal (DCDF) realizou na tarde desta quarta-feira, 22, uma vistoria técnica na Casa Maaya, localizada no setor de Clubes Esportivos sul trecho 1.

O local foi atingido por um incêndio nesta terça-feira, 21, que consumiu a edificação. Grande parte da estrutura do local (restaurante, banheiros, espaço kids e cozinha) foi atingida, gerando risco de desabamento de partes da cobertura, que é feita de metal e palha e sofreu mais com o fogo. A equipe descartou, no entanto, um colapso total da estrutura.

A Defesa Civil utilizou engenheiros para fazer a avaliação e interditou o local. Apesar de descartado o risco de colapso, exigências e recomendações em relação a estrutura afetada foram feitas.

Confira o exigido:

Contratar empresa ou profissional qualificado para proceder com a retirada dos produtos de combustão e derrubada das estruturas que ainda possuem risco.

Não permitir trânsito de pessoas na área do restaurante e entrada de serviço. Devendo os operários utilizarem EPI’s (equipamento de proteção individual).

Manter energia elétrica desligada, enquanto não houver revisão completa do sistema, por profissionais qualificados, atentando para a norma NBR 5410.

Além dessas, a DCDF definiu que, caso os donos do espaço queiram fazer uma reconstrução, será necessário apresentar um alvará de construção e projeto de incêndio aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

O proprietário foi orientado a observar qualquer aumento de riscos estruturais e se for preciso acionar a DCDF.

No dia do incidente uma nota foi emitida pelos proprietários. Nela, eles lamentaram profundamente a situação. “Hoje é o dia mais triste de todos nós da Casa Maaya. Na manhã desta terça-feira (21), por voltar das 10h, uma de nossas operações começou a pegar fogo e foi contido antes que se espalhasse”, lamenta. Felizmente, não houveram vítimas no incêndio.

Perícia

Além da Defesa Civil, um laudo da perícia, realizada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), deve esclarecer o motivo do incêndio e trazer mais informações sobre a tragédia. Os resultados devem ser divulgados após o natal.

Ainda não existem informações sobre uma possível reconstrução da estrutura.

Veja abaixo vídeos da estrutura danificada: