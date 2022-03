Corpo é encontrado no córrego Vargem da Benção, no Recanto das Emas

O corpo, que é de um homem com cerca de 40 anos, já apresentava rigidez, o que indicaria que ele já estava morto há algum tempo

Um corpo foi encontrado no córrego Vargem da Benção, no Recanto das Emas, na tarde desta terça-feira (08).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), uma equipe foi acionada após um grupo de pessoas encontrar o corpo.

Ainda de acordo com a corporação, o corpo, que é de um homem com cerca de 40 anos, já apresentava rigidez, o que indicaria que ele está morto há algum tempo.

As polícias Militar e Civil do DF foram acionadas e já estão no local.

Aguarde mais informações