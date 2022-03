População em situação de rua do DF são testados e vacinados contra a covid

“Na última edição, surgiram demandas de saúde, principalmente para vacinação e testagem, por isso fizemos a parceria com a SES”, disse a juíza

A população em situação de rua do Distrito Federal recebeu, nesta terça-feira (08), um mutirão de testagem e vacinação contra a covid-19. A ação, que ocorreu no Centro Pop da Asa Sul, foi uma parceria entre a Secretaria de Saúde e diversos outros órgãos do DF e da União.

“É preciso contribuir sempre com o melhor atendimento à população vulnerável, que é nossa responsabilidade”, destacou o secretário de Saúde, general Manoel Pafiadache, que prestigiou a ação. À frente da atividade e representando o TJDFT, a juíza Luciana Sorrentino explicou que o evento facilita o acesso do público alvo aos serviços públicos. “Na última edição, surgiram demandas de saúde, principalmente para vacinação e testagem, por isso fizemos a parceria com a SES”, disse.

A equipe do Consultório na Rua estava presente aplicando 1ª e 2ª doses e dose de reforço da vacina contra a covid-19. Rogéria dos Santos, que vai ao Centro Pop diariamente para tomar banho e receber o café da manhã, aproveitou para receber a 2ª dose da vacina contra a covid-19.

“Tomei a primeira dose aqui também”, comenta a jovem, que aproveitou para solicitar a segunda via do documento de identidade. Em janeiro, a equipe do Consultório na Rua esteve no local imunizando a população em situação de rua.

A Secretaria de Saúde, em parceria com o Serviço Social do Comércio (Sesc-DF), ainda ofereceu testagem para covid-19. Há 20 anos em situação de rua, Juma Santos, mulher trans e coordenadora-geral da Tulipas do Cerrado, Rede de Redução de Danos e Profissionais do Sexo do Distrito Federal e Entorno, avalia que a ação é importante para facilitar a vida de quem precisa resolver as pendências sem precisar ficar se deslocando. “É um grupo que tem muita dificuldade em acessar todos os serviços, então, quando junta tudo num só lugar, é ótimo”, comentou, após receber o resultado negativo do teste de covid-19.

As informações são da Secretaria de Saúde