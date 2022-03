Carlos Tabanez assume mandato como 3° suplente na CLDF

No lugar de Guarda Jânio assumirá o colega de partido Carlos Tabanez (PROS), policial civil que obteve 8.078 votos nas eleições de 2018

O deputado distrital Guarda Jânio (PROS) renunciou nesta terça-feira (08) o mandato parlamentar que ocupava desde junho do ano passado, quando assumiu o cargo anteriormente ocupado por Fernando Fernandes (PROS), que se licenciou para comandar a administração regional de Ceilândia.

Guarda Jânio é o segundo suplente de Fernandes, vindo logo após de Telma Ruffino (PROS), que também assumiu o cargo comissionado de administradora regional de Arniqueira.

No lugar de Guarda Jânio assumirá o colega de partido Carlos Tabanez (PROS), policial civil que obteve 8.078 votos nas eleições de 2018. O novo distrital deverá defender na Câmara Legislativa propostas para regular o registro, a posse e o comércio de armas.

Guarda Jânio tomou a decisão de renunciar ao mandato para se dedicar à campanha eleitoral deste ano. O distrital despediu-se dos colegas na tribuna durante a sessão ordinária: “Assumi o mandato em julho do ano passado, foram quase 9 meses de muitos desafios. Aprendi com as diferenças e diversos pontos de vista nesta Casa”, afirmou.

Vários deputados foram à tribuna expressar agradecimentos e homenagens a Guarda Jânio. “Precisamos de pessoas humanas como o Guarda Jânio para revertermos a imagem negativa que as pessoas têm da classe política”, observou o distrital Roosevelt Vilela (PL).

Reginaldo Sardinha ressaltou que a saída do colega é “uma perda muito grande para a Câmara Legislativa” e que espera vê-lo eleito em breve. Já Agaciel Maia (PL) disse que “foi uma satisfação trabalhar com Guarda Jânio” e lembrou a importância do apoio do colega para a aprovação de diversas matérias nos últimos meses.

