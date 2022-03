Cresce 24% número de socioeducandos aprovados no ENCEJA – PPL

Na última edição, 429 adolescentes fizeram as provas nas unidades de internação, sendo que 202 buscavam a conclusão do ensino fundamental

A educação é o principal instrumento para a ressocialização de adolescentes que cometeram atos infracionais. É por isso, que o Sistema Socioeducativo do Distrito Federal, coordenado pela Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), estimula os socioeducandos a concluírem os estudos. Esse esforço tem mostrado resultados, que podem ser vistos, por exemplo, no Exame Nacional Para Certificação de Competências de Jovens e Adultos para Pessoas Privadas de Liberdade (ENCCEJA PPL).

Na última edição, 429 adolescentes fizeram as provas nas unidades de internação do DF nos dias 13 e 14 de outubro do ano passado, sendo que 202 buscavam a conclusão do ensino fundamental e 227 a conclusão do ensino médio. Do total de inscritos, 142 conseguiram a certificação plena no exame, o que representa um alcance de 33% dos jovens inscritos. O percentual significa um avanço 24% em comparação a edição anterior, segundo dados divulgados pelo Inep no começo deste ano.

“Conseguimos fazer a aplicação das provas nas nove unidades de internação do DF. O nosso objetivo é que esses adolescentes e jovens tenham acesso a todas as oportunidades para trilhar um novo projeto de vida ao saírem do sistema”, defende a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani.

O ENCCEJA – PPL possibilita aos estudantes avançar no processo de escolarização, corrigindo a distorção idade/série vivenciada pela maioria do público atendido pela política de socioeducação. As provas do Encceja PPL têm o mesmo nível de dificuldade do Encceja regular. A única diferença está na aplicação, que ocorre dentro de unidades prisionais e socioeducativas.