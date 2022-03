Container se desprende de caminhão em BR

Ainda assim, o passageiro do caminhão precisou ser transportado para o Hospital Regional de Planaltina, com escoriações no tórax

O container de um caminhão tipo caçamba se desprendeu no meio da BR 020, próximo da Embrapa, no início da tarde desta sexta-feira (04).

Segundo o motorista do caminhão, ele teria perdido o controle da direção e batido no guarda-corpo da via. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), após exames, foi constatado que ele estava bem e sem nenhum ferimento.

Ainda assim, o passageiro do caminhão precisou ser transportado para o Hospital Regional de Planaltina, com escoriações no tórax.

Por causa do acidente, o trânsito da via precisou ser alterado durante o atendimento aos passageiros do veículo.