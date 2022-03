GDF congela tarifas do transporte público

Segundo o secretário de Mobilidade, Valter Casimiro, a decisão teve como objetivo absorver os custos referentes ao transporte para o poder

O Governo do Distrito Federal (GDF) decidiu que, neste ano, não haverá alteração na tarifa dos transportes públicos, seja no itinerário distrital ou do entorno. Segundo a Secretaria de Mobilidade (Semob), mais de um terço da população da capital utiliza os serviços.

Segundo o secretário de Mobilidade, Valter Casimiro, a decisão teve como objetivo absorver os custos referentes ao transporte para o poder. “Estamos pagando um pouco mais de subsídio para não onerar o usuário do transporte público”, disse em entrevista à Agência Brasília.

Um dos motivos para a medida está relaciona a pandemia de covid-19. “Passamos por um momento de pandemia e sabemos que [essa situação] trouxe vários problemas para a população em geral. Não dá para falar hoje em aumento de passagem, apesar de tudo estar subindo”, explicou.

De acordo com Casimiro, mesmo com autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para corrigir os valores, as passagens não sofrerão mudanças nas linhas interestaduais das 11 cidades.

Dessa forma, do DF será instalada a tarifa técnica, onde o governo divide o custo com o usuário do sistema e consegue equilibrar para que o preço não seja distorcido. “Com a tarifa técnica, você consegue equilibrar o sistema em uma única tarifa e não penaliza os moradores dentro do DF que moram um pouco mais distante e que teoricamente teriam que ter um custo maior no transporte”, continuou.