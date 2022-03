População ganha campo de grama sintética na Quadra 3 do Cruzeiro

Também foram distribuídos materiais esportivos a três projetos sociais

Na manhã desta sexta-feira (4), o governador Ibaneis Rocha anunciou um pacote de obras para a comunidade do Cruzeiro. O projeto fornecerá obras a feira, complexo esportivo, biblioteca regional e o centro comercial Cruzeiro Center. Além disso, haverá a construção de uma nova saída para a Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia).

O governador também realizou a entrega de um campo de grama sintética. O projeto de campos sintéticos atenderá dez cidades do Distrito Federal e teve iniciativa da Secretaria de Esporte e Lazer.

A entrega começou pelo Cruzeiro, na Praça do Gavião, na quadra 3. O investimento foi de R$ 670 mil e o campo conta com cercamento, arquibancada, gramado sintético, traves e iluminação. Também foram distribuídos materiais esportivos a três projetos sociais. “É um campo que atende as crianças e a comunidade. Estamos distribuindo também uniformes e chuteiras para as crianças. É um projeto de interesse social muito grande”, afirma o governador Ibaneis Rocha.

“Estamos felizes em entregar o primeiro dos dez campos, um espaço com material de qualidade, do gramado às arquibancadas e à iluminação”, declarou a secretária de Esporte e Lazer, Giselle Ferreira.

Raul Alves Rocha, Analista de sistemas e professor no projeto social Carcarás do Cerrado, acredita que o novo campo fortalecerá a prática do futebol na cidade. “Vemos essa entrega como um presente. As crianças precisavam de um local adequado e vão se sentir valorizadas”, aponta.

Cruzeiro Center

O governador Ibaneis Rocha caminhou até o Cruzeiro Center. Com investimento de R$ 2,7 milhões, o local terá sua área pública reformada, o que inclui um projeto detalhado de acessibilidade e paisagismo. Nele, estão previstas rampas, travessias, plataformas elevadas, faixas de pedestres, pisos táteis e uma rota até o ponto de ônibus. Também serão instalados pergolados entre os blocos, com cobertura de vidro e mobiliário urbano.

O Cruzeiro Center foi inaugurado em 1975 e, segundo moradores e comerciantes, demandava uma ampla reforma há décadas. “Aqui será uma reformulação total, com a troca das pedras portuguesas; vamos colocar acessibilidade e dar condições de trabalho aos comerciantes e também trazer uma agência do Banco de Brasília”, detalha o chefe do Executivo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O Cruzeiro Center vai tornar-se 100% acessível. As pessoas com dificuldade de locomoção hoje têm problemas para circular na região. A nossa expectativa é que, ao final da obra, o fluxo aumente não só com moradores do Cruzeiro, mas do Sudoeste e da Octogonal também”, acrescenta o administrador do Cruzeiro, Luiz Eduardo Gomes de Paula Pessoa.

É justamente a questão da mobilidade que será o foco da Novacap na obra, explica o diretor-presidente da companhia, Fernando Leite. “A natureza fundamental desse investimento é a acessibilidade. Um espaço que merecia essa revitalização e que nós vamos cuidar das calçadas, rampas, estacionamento e de toda a jardinagem”, diz. Segundo ele, a licitação está na rua e a empresa deve ser escolhida até o fim do mês.

Proprietária de um restaurante, Joycelene Mesquita elogiou a iniciativa do governo de recuperar o centro comercial. “Era um sonho de todos os comerciantes daqui. O projeto está muito bonito e será uma reforma muito importante”, espera.

Mais anúncios

Outras ações estão previstas para o Cruzeiro. O Complexo Esportivo será reformado, assim como a Feira Permanente e a biblioteca. Além disso, o governador Ibaneis Rocha anunciou mudanças na mobilidade da cidade. “Vamos construir uma nova saída para facilitar a vida dos moradores do Cruzeiro Velho”, adianta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Autor de emendas parlamentares aplicadas no Cruzeiro, o deputado distrital Reginaldo Sardinha diz que todas as obras em curso ou por vir são importantes para a manutenção das características da cidade. “O Cruzeiro tem 62 anos, é uma das cidades mais antigas do DF. O que a gente faz é retratar a história do Cruzeiro com emendas parlamentares para a cidade manter a sua característica inicial. Hoje, o Cruzeiro é um canteiro de obras com a parceria entre o GDF e a Câmara Legislativa”, afirma.

Ao longo dos últimos anos, o Cruzeiro recebeu outras melhorias. Teve dezenas de parquinhos reformados; toda a iluminação pública substituída, sendo a primeira cidade do DF 100% LED; a instalação de papas-lixo; a reforma de quadras poliesportivas; e a recuperação asfáltica entre a Epia e a Estrutural.

*Com informações da Agência Brasília