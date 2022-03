PRF recupera carro roubado vendido por 25% do valor

De acordo com o motorista, ele teria comprado o carro por R$ 10 mil em um site de vendas e que já tinha dúvidas sobre a procedência

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, nesta sexta-feira (04), um carro com registro de roubo. O carro teria sido furtado no último dia 9, em Ceilândia, e estava com uma placa clonada de outro veículo idêntico.

Segundo a corporação, a equipe estava na BR 180, próximo a Brazlândia, quando identificaram um motorista em atividade suspeita e resolveu fazer a abordagem.

Durante a fiscalização no carro, os policiais desconfiaram de alguns sinais de identificação e aprofundaram a verificação. Após algumas consultas a equipe constatou que o veículo tratava-se de um clone e que havia um registro de roubo para o veículo original.

De acordo com o motorista, ele teria comprado o carro por R$ 10 mil em um site de vendas e que já tinha dúvidas sobre a procedência do veículo. Segundo a tabela fipe, o valor atual do veículo gira em torno de R$ 45 mil.