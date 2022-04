Concurso da Secretaria de Educação terá edital publicado nos próximos dias

O certame garantirá 812 vagas imediatas para novos profissionais da educação, e o seu edital deve sair ainda neste mês de abril

Gabriel de Sousa

A Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEE/DF) já definiu qual será a banca organizadora que irá realizar o concurso público que irá destinar 812 vagas imediatas para professores, pedagogos e analistas educacionais, além de outras 3.442 oportunidades de ingresso no cadastro reserva da rede pública de ensino.

A banca escolhida foi o Instituto Quadrix, que também foi o responsável pelo último concurso público da SEEDF, realizado no final do ano passado, e que recrutou novos profissionais para compor o quadro temporário da rede pública. O edital do novo certame deve ser publicado ainda neste mês de abril, aumentando a ansiedade dos concurseiros para o que deve sair nos próximos dias.

Em uma nota enviada para o Jornal de Brasília, a Secretaria de Educação informou que deseja que as provas do processo seletivo sejam realizadas até julho. A necessidade pode ser relacionada com o grande número dos cargos vagos, que segundo o Portal da Transparência da pasta publicado em outubro de 2021, são de 13.108 vacâncias nos três cargos.

As novas oportunidades que serão ofertadas pela Secretaria de Educação se dividem em 776 vagas imediatas para professores da educação básica, com 3.104 oportunidades de cadastro reserva, além de 20 vagas para ingresso rápido para pedagogos, com 80 listas de espera. Por último, 16 analistas serão nomeados após a publicação dos resultados finais, enquanto 258 poderão ser chamados em breve.

Os vencimentos básicos para os professores variam entre R$ 2.257,44 e podem chegar a até R$ 6.862,49, dependendo da titulação do profissional e da sua carga horária de atuação.

Já os pedagogos terão a oportunidade de receber R$ 3.858,87 por 40 horas trabalhadas. Já analistas que trabalharem com a mesma carga horária, terão um salário inicial de R$ 3.261,59.