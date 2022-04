Novo ciclo do RenovaDF incluirá alunos em situação de rua

Por meio do RenovaDF, o aluno adquire novas habilidades laborais e se torna apto a atender as exigências do mercado de trabalho

O 5º Ciclo B do Renova/DF foi lançado nesta sexta-feira (8) pelo Governo do Distrito Federal. O programa garante a oferta de cursos práticos de qualificação profissional, na área de construção civil. Os alunos recebem uma bolsa de um salário mínimo e aprendem o ofício na prática, atuando em atividades de conservação do patrimônio público do Distrito Federal.

Mayara Noronha Rocha, secretária de Desenvolvimento Social, Thales Mendes, secretário do Trabalho, e outras autoridades estarão presentes no evento.

Esta etapa do RenovaDF marca a parceria entre as secretarias de Desenvolvimento Social (Sedes) e do Trabalho (Setrab) com inclusão de 98 pessoas em situação de rua acompanhadas pelas unidades do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop). Além desse público, essa nova etapa do programa abriu vagas para 1.383 alunos.

Por meio do RenovaDF, o aluno adquire novas habilidades laborais e se torna apto a atender as exigências do mercado de trabalho e atuar na higienização e limpeza, manutenção e recuperação dos equipamentos públicos no âmbito do Distrito Federal.

Os cursos, ministrados pelo Senai, serão integrados às atividades de conservação do patrimônio público.

*Com informações da Agência Brasília