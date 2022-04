Lista de indicados de programa habitacional em Sobradinho é liberada

O residencial é voltado aos candidatos habilitados a partir da faixa de renda 2 (R$ 2.600,01)

A nova lista de indicação com 2.830 candidatos do Programa Habitacional do Distrito Federal foi liberada. Ela é elaborada pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do do Distrito Federal (Codhab). Aqueles candidatos que tiveram uma boa classificação estarão habilitados para um empreendimento multifamiliar a ser construído em Sobradinho.

Veja a lista. Os indicados nessa nova listagem estão enquadrados nas faixas de renda 3 (R$ 4.000,01 a R$ 7 mil) e 4 (de R$ 7.000,01 a 12 salários mínimos). O residencial é voltado aos candidatos habilitados a partir da faixa de renda 2 (R$ 2.600,01).

O empreendimento contará com 96 unidades habitacionais de interesse social na Quadra 2, Conjunto D8, projeções A e C de Sobradinho. São unidades com duas torres de 48 unidades cada, apartamentos de dois quartos, sala, cozinha e banheiro, totalizando 47m² .

A construtora responsável pela obra do residencial é a JC Peres Engenharia, selecionada pelo Edital de Concorrência nº 04/2020, em atendimento à Política Habitacional do DF. Os indicados que tiverem interesse no empreendimento devem aguardar o contato da construtora para agendar seu atendimento.

