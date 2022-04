GDF realiza entregas diversas em regiões do Itapoã

De acordo com Ibaneis Rocha, foram liberados R$ 33 milhões em recursos para entregar as últimas cinco quadras pavimentadas

O governador do Distrito Federal , Ibaneis Rocha, esteve no Itapoã, para inauguração de um campo sintético de futebol. Na manhã desta quinta-feira (7), o chefe do executivo local e uma comitiva de deputados e servidores, realizaram diversas entregas para a população da região.

O projeto de reforma e construção dos campos sintéticos conta com uma parceria das Secretarias de Esportes e do Trabalho. O programa Renova DF, que qualifica profissionais em noções básicas na área de construção civil, ajudam na recuperação dos espaços.

“Com o valor que usaríamos para construir oito campos, fizemos uma parceria com o programa Renova DF e estamos reformando 50 campos sintéticos em todo o Distrito Federal e tem mais 20 sendo construídos. Com isso, levamos esporte até as crianças e as comunidades agradecem”, explica o governador, após assinar a entrega do local.

Foto: Elisa Costa

Além do campo sintético, a comitiva ainda realizou a entrega da da ciclovia da Rota do Cavalo. “Era um pedido da comunidade. Uma quinta-feira de muito trabalho e vamos seguir fazendo mais entregas para a população do DF”, comenta Ibaneis.

O chefe do executivo local assinou uma ordem de serviço para início das obras de construção e manutenção de calçadas com acessibilidade na região, além de visitar as obras do Itapoã Parque, que inicia as entregas de 2.048 unidades habitacionais. Segundo Ibaneis Rocha, a região tem sido bastante amparada pelo local.

“Uma obra de suma importância. Faltavam cinco quadras para serem entregues no Itapoã. Já liberei R$ 33 milhões em recursos para entregar todas as ruas pavimentadas. É uma região bastante beneficiada, com muitos moradores. Temos que ter um olhar especial para essa turma que ficou abandonada por muito tempo”, finaliza.