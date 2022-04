Colisão seguida de capotamento, na BR 070, deixa quatro vítimas

Na manhã desta quarta-feira, 6, o Corpo de Bombeiros Militar do DF, atendeu a uma ocorrência de colisão entre dois carros, na BR 070, km 4

Por Mariana Haun

Na manhã desta quarta-feira, 6, o Corpo de Bombeiros Militar do DF, atendeu a uma ocorrência de colisão entre dois carros, na BR 070, km 4. Por conta do impacto, o condutor do veículo Jac J2 prata de 34 anos, perdeu o controle da direção, saiu da pista e captou no canteiro.

Durante o capotamento, o piloto e dois passageiros foram lançados para fora do carro, a quarta vítima ficou presa nas ferragens do veículo.

O condutor C.P.S, quando foi atendido estava consciente porém desorientado e instável. Ele foi transportado para o Hospital de Base, apresentando provável fratura de fêmur, fratura de pelve e dificuldade respiratória.

As duas outras pessoas lançadas do veículo, eram uma menino de 10 anos, que chegou a perder consciência porém quando foi transportado ao Hospital Regional de Ceilândia, estava consciente e queixando de dores no tronco e na cabeça. A senhora foi atendida no SAMU e transportada ao Hospital Regional de Taguatinga, estável.

A Sra. N. M. P. J. de 52 anos que se encontrava presa, entre os bancos, no interior do veículo, se encontrava amarrada ao cinto e prensada no banco de trás, queixava de dores fortes no pescoço. Depois de realizar o protocolo de trauma com imobilizações, foi transferida ao Hospital Regional de Ceilândia, consciente e estável.

O outro veículo envolvido, foi o Fiat Cronos de cor preta, que era conduzido pelo senhor J. B. S. B, que não se feriu, mas permaneceu na cena e auxiliou as vítimas até a chegada do socorro.