Pesquisa Genial/Quaest aponta Lula com 44% e Bolsonaro com 29% na corrida eleitoral

Em um eventual segundo turno entre os dois, Lula aparece com 55% e Bolsonaro com 34%

A Genial Investimentos requisitou uma pesquisa a Quaest Consultoria, que apontou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança das intenções de voto estimuladas para a Presidência no primeiro turno, com 44%, no cenário de concorrência mais ampla. O presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece em segundo lugar, com 29%. Em um eventual segundo turno entre os dois, Lula aparece com 55% e Bolsonaro com 34%.

Desta vez foram incluídos nos questionários os nomes de Vera Lúcia (PSTU), Sofia Manzano (PCB), Leonardo Péricles (UP) e José Maria Eymael (DC). Com margem de erro de 2 pontos percentuais para cima ou para baixo, vários pré-candidatos empatam tecnicamente. O ex-juiz Sergio Moro (União Brasil), com 6%, empata com o ex-governador Ciro Gomes (PDT) e o deputado federal André Janones (Avante), com 5% e 3% respectivamente.

O ex-governador de São Paulo, João Doria (PSDB), e a senadora Simone Tebet (MDB), cada um com 1%. Eles empatam tecnicamente com Ciro e Janones, mas não alcançam Moro. Vera Lúcia (PSTU), Felipe D’Ávila (Novo), Sofia Manzano (PCB), Leonardo Péricles (UP) e José Maria Eymael (DC) ficam com 0%.

A pesquisa ouviu 2.000 pessoas, face a face, entre os dias 1 a 3 de abril. O índice de confiança, segundo o instituto, é de 95%. Confira:

1º Cenário

Lula (PT): 44%

Jair Bolsonaro (PL): 29%

Sergio Moro (União Brasil): 6%

Ciro Gomes (PDT): 5%

André Janones (Avante): 3%

João Doria (PSDB): 1%

Simone Tebet (MDB): 1%

Vera Lúcia (PSTU): 0%

Felipe D’Ávila (Novo): 0%

Sofia Manzano (PCB): 0%

Leonardo Péricles (UP): 0%

José Maria Eymael (DC): 0%

Branco/nulo/não vai votar: 5%

Indecisos: 5%

2º Cenário

Lula (PT): 45%

Jair Bolsonaro (PL): 31%

Ciro Gomes (PDT): 6%

André Janones (Avante): 2%

João Doria (PSDB): 2%

Simone Tebet (MDB): 1%

Vera Lúcia (PSTU): 1%

Sofia Manzano (PCB): 0%

Leonardo Péricles (UP): 0%

Branco/nulo/não vai votar: 6%

Indecisos: 6%

3º Cenário

Lula (PT): 45%

Jair Bolsonaro (PL): 29%

Sergio Moro (União Brasil): 7%

Ciro Gomes (PDT): 6%

João Doria (PSDB): 2%

Branco/nulo/não vai votar: 5%

Indecisos: 5%

4º Cenário

Lula (PT): 44%

Jair Bolsonaro (PL): 31%

Ciro Gomes (PDT): 6%

André Janones (Avante): 3%

João Doria (PSDB): 2%

Vera Lúcia (PSTU): 1%

Branco/nulo/não vai votar: 6%

Indecisos: 6%

5º Cenário

Lula (PT): 46%

Jair Bolsonaro (PL): 32%

Ciro Gomes (PDT): 7%

Branco/nulo/não vai votar: 7%

Indecisos: 6%